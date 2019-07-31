Александрия - Шахтер: стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Александрии" и донецкого "Шахтера" на матч 1-го тура чемпионата Украины, который состоится сегодня, 31 июля.

АЛЕКСАНДРИЯ - ШАХТЕР: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 19:00.

Александрия: Панькив, Бабогло, Мирошниченко, Бухал, Пашаев, Банада, Гречишкин, Лучкевич, Ковалец, Третьяков, Ситало

Запасные: Билык, Шендрик, Задерака, Протасов, Запорожан, Шастал, Безбородько

Шахтер: Пятов, Исмаили, Кривцов, Хочолава, Болбат, Степаненко, Тайсон, Патрик, Соломон, Марлос, Мораес

Запасные: Шевченко, Матвиенко, Маркос, Дентиньо, Тете, Пихаленок, Бланко Лещук

Обслужит матч арбитр Анатолий Абдула. Помогать ему будут судьи на линиях Виктор Нижник и Максим Чертоляс. Резервный рефери - Игорь Пасхал.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" проиграл "Динамо" в матче за Суперкубок Украины.