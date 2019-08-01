Заря - Будучность: стартовые составы

Стали известны стартовые составы луганской "Зари" и черногорской "Будучности" на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, который состоится сегодня, 1 августа.

ЗАРЯ - БУДУЧНОСТЬ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 19:00.

Заря: Махарадзе, Вернидуб, Абу-Ханна, Тымчик, Громов, Кочергин, Иванисеня, Чеберко, Лунев, Леднев, Хомченовский.

Будучность: Драгоевич, Миркович, Милич, Джурич, Больевич, Миич, Грбич, Божович, Терзич, Стоилькович, Перович.

Матч обслужит ирландская бригада арбитров во главе с Нилом Дойлом. Помогать ему будут Даррен Кэйри и Дарраф Киган.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в первом матче "Заря" обыграла "Будучность" на выезде.