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Боруссия Д - Бавария: стартовые составы

суббота, 03 августа 2019, 20:30
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Стали известны стартовые составы дортмундской "Боруссии" и мюнхенской "Бавариия" на матч Суперкубка Германии по футболу, который состоится сегодня, 3 августа. Игра пройдет в Дортмунде на стадионе "Сигнал Идуна Парк".

БОРУССИЯ Д - БАВАРИЯ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 21:30.

"Боруссия": Хитц, Герреро, Топрак, Пищек, Аканджи, Шульц, Витцель, Вайгль, Санчо, Ройс, Алькасер.

"Бавария": Нойер, Зюле , Боатенг, Алаба, Киммих, Алькантара, Горетцка, Толиссо, Коман, Мюллер, Левандовски.

Обслужит матч арбитр Даниэль Зиберт.

Напомним, в минувшем сезоне "Бавария" стала чемпионом Германии, "Боруссия" заняла второе место в турнирной таблице Бундеслиги.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Месси понес серьезное наказание за обвинение футбольных чиновников в коррупции.

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