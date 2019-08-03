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Львов - Динамо: стартовые составы

суббота, 03 августа 2019, 18:58
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Стали известны стартовые составы "Львова" и киевского "Динамо" на матч 2-го тура чемпионата Украины по футболу, который состоится сегодня, 3 августа. Игра пройдет во Львове на стадионе "Львов Арена".

ЛЬВОВ - ДИНАМО: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 19:30.

"Львов": Сарнавский, Висенте, Борзенко, Братков, Адамюк, Мартан, Алваро, Пернамбуко, Богунов, Ренан, Бруно.
Запасные: Бандура, Шина, Педро, Зубков, Квасный, Приймак, Сабино.

"Динамо": Бущан, Кендзера, Бурда, Кадар, Шабанов, Сидорчук, Буяльский, Караваев, Шепелев, Де Пена, Беседин.
Запасные: Бойко, Кадири, Вербич, Соль, Цыганков, Андриевский, Пиварич.

Обслужит матч арбитр Игорь Пасхал.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" подписало лидера соперника сборной Украины.

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