Где смотреть онлайн Ливерпуль - Манчестер Сити: расписание трансляций

В воскресенье, 4 августа, состоится матч Суперкубка Англии между "Ливерпулем" и чемпионом страны "Манчестер Сити". Игра пройдет в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли".

ЛИВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СИТИ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 17:00.

Обслуживать матч будет арбитр Мартин Аткинсон.

Прямая трансляция противостояния между ливерпульским и манчестерским коллективами пройдет на российских телеканалах "Матч! Футбол 1" и "Матч ТВ".

Между собой команды провели в общей сложности 184 матча. 90 побед в этих встречах одержал "Ливерпуль". "Манчестер Сити" выиграл 46 игр при 48 ничьих. Разница мячей 325-241 в пользу "Ливерпуля".

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