Лига чемпионов: результаты жеребьевки плей-офф раунда

В понедельник, 5 августа, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Своего соперника по следующему раунду турнира узнал и победитель пары "Динамо" - "Брюгге". Победитель украино-бельгийского противостояния сразится с сильнейшим в паре "Базель" (Швейцария) - ЛАСК (Австрия).

Вашему вниманию полные результаты жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Путь чемпионов

"Динамо" (Хорватия) / "Ференцварош" (Венгрия) - "Марибор" (Словения) / "Русенборг" (Норвегия)

ЧФР (Румыния) / "Селтик" (Шотландия) - "Славия" (Чехия)

"Янг Бойз" (Швейцария) - "Црвена Звезда" (Сербия) / "Копенгаген" (Дания)

АПОЕЛ (Кипр) / "Карабах" (Азербайджан) — ПАОК (Греция) / "Аякс" (Нидерланды)

Путь представителей лиг

"Базель" (Швейцария) / ЛАСК (Австрия) - "Брюгге" (Бельгия) / "Динамо" (Киев, Украина)

"Истанбул Башакшехир" (Турция) / "Олимпиакос" (Греция) — "Краснодар" (Россия) / "Порту" (Португалия)

Напомним, 6 августа "Динамо" сыграет первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Брюгге". Встреча состоится в Брюгге на стадионе "Ян Брейдель". "Апостроф" проведет онлайн-трансляцию этого матча.