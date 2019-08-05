В Польше произошла ужасная трагедия с молодым спортсменом

Бельгийский велогонщик Бьорг Ламбрехт погиб в результате падения на этапе велогонки "Тур Польши".

Об этом сообщает Cycling News.

По данным источника, 22-летний Ламбрехт упал с велосипеда через 50 километров после старта и врезался в бетонную трубу. Медики оказали спортсмену первую помощь прямо на трассе, после чего его экстренно госпитализировали. В больнице бельгийцу сделали срочную операцию, но, несмотря на усилия врачей, он скончался.

"Произошла самая большая трагедия, которая могла случиться с семьей Борга, его друзьями и партнерами по команде. Покойся с миром, Бьорг", - говорится в официальном Twitter команды Lotto-Soudal, за которую выступал велогонщик.

Ламбрехт перешел в профессионалы в 2018 году. В том же году он завоевал серебряную медаль юниорского чемпионата мира.

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