Где смотреть онлайн Брюгге - Динамо: расписание трансляций

Во вторник, 6 августа, состоится первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между бельгийским "Брюгге" и киевским "Динамо". Встреча состоится в Брюгге на стадионе "Ян Брейдель".

БРЮГГЕ - ДИНАМО: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 21:30.

Прямую трансляцию матча "Брюгге" - "Динамо" можно будет посмотреть на телеканале "2+2" и на российском телеканале "Матч ТВ".

БРЮГГЕ - ДИНАМО: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Между собой "Динамо" и "Брюгге" еще ни разу не встречались. Обе команды стартовали в чемпионатах своих стран с двух побед. "Брюгге" обыграл "Беверен" (3:1) и "Сент-Трюйден" (6:0). "Динамо" оказалось сильнее "Карпат" (2:0) и "Львова" (3:0).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" устроило разгром во Львове.