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Мариуполь - АЗ Алкмар: стартовые составы

четверг, 08 августа 2019, 18:53
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Стали известны стартовые составы украинского "Мариуполя" и голландского "АЗ Алкмар" на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, который состоится сегодня, 8 августа.

МАРИУПОЛЬ - АЗ АЛКМАР: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 20:00.

Мариуполь: Худжамов, Полегенько, Чоботенко, Быков, Горбунов, Федорчук, Чех, Чурко, Мишнев, Вакула, Тищенко

Запасные: Гальчук, Дава, Кащук, Кирюханцев, Танковский, Топалов, Яворский

АЗ: Бизот, Вейндал, Вуйтенс, Влар, Свенссон, Коопмейнерс, Ауэян, Мидтше, Стенгс, Идрисси, Боаду

Запасные: де Бур, Класи, Гудмундссон, Хатзидиакос, Йонсен, Рейндерс, Сугавара

Обслуживать игру будет датская бригада арбитров во главе с Микаэлем Тюкгаардом.

Ранее "Апостроф" сообщал, что российский клуб с грозным названием опозорился в Лиге Европы.

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