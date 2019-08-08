Мариуполь - АЗ Алкмар: стартовые составы

Стали известны стартовые составы украинского "Мариуполя" и голландского "АЗ Алкмар" на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, который состоится сегодня, 8 августа.

МАРИУПОЛЬ - АЗ АЛКМАР: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 20:00.

Мариуполь: Худжамов, Полегенько, Чоботенко, Быков, Горбунов, Федорчук, Чех, Чурко, Мишнев, Вакула, Тищенко

Запасные: Гальчук, Дава, Кащук, Кирюханцев, Танковский, Топалов, Яворский

АЗ: Бизот, Вейндал, Вуйтенс, Влар, Свенссон, Коопмейнерс, Ауэян, Мидтше, Стенгс, Идрисси, Боаду

Запасные: де Бур, Класи, Гудмундссон, Хатзидиакос, Йонсен, Рейндерс, Сугавара

Обслуживать игру будет датская бригада арбитров во главе с Микаэлем Тюкгаардом.

Ранее "Апостроф" сообщал, что российский клуб с грозным названием опозорился в Лиге Европы.