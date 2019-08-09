Реванш Джошуа и "разрушителя": названы дата и место боя

Британский боксер Энтони Джошуа договорился о реванше с мексиканцем Энди Руисом.

Об этом сообщает The Telegraph.

По данным источника, поединок состоится 7 декабря в столице Саудовской Аравии - Эр-Ряде. На кону будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO, которые принадлежат Руису.

Напомним, что Руис сенсационно нокаутировал Джошуа 2 июня в бою, который состоялся в Нью-Йорке.

Победитель поединка Джошуа - Руис затем может встретиться с украинским боксером Александром Усиком.

29-летний Джошуа за свою карьеру провел 23 боя, в которых одержал 22 победы (21 - нокаутом) и потерпел одно поражение. На счету 29-летнего Руиса 33 победы (22 - нокаутом) и одно поражение в 34 поединках.

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