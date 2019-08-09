Свитолина - Кенин: онлайн видео трансляция

В пятницу, 9 августа, первая ракетка Украины Элина Свитолина в четвертьфинале хардового турнира в Торонто встретится с американкой Софией Кенин, которая занимает 29-е место в мировом рейтинге.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию поединка Свитолина - Кенин.

Начало встречи - в 19:30.

Плеер с видеотрансляцией появится в этой новости за несколько минут до начала матча.

Ранее будущие соперницы встречались между собой лишь один раз. Во втором раунде турнира в Индиан-Уэллс в марте текущего года наша соотечественница обыграла местную теннисистку со счетом 3:6, 7:6, 6:4.

Интересно, что в предыдущем раунде турнира Кенин обыграла украинку Даяну Ястремскую (6:2, 6:2).

Ранее "Апостроф" сообщал, что лучшая теннисистка Украины в блестящем стиле вышла в четвертьфинал престижного турнира.