"Шахтер" избавился от не заигравшего легионера

Нигерийский нападающий донецкого "Шахтера" Оларенваджу Кайоде перешел в "Газишехир Газиантеп".

Об этом сообщает официальный сайт турецкого клуба.

"Газишехир Газиантеп" арендовал футболиста до окончания сезона-2019/20. Новый клуб нигерийца по итогам прошлого сезона завоевал путевку в турецкую Суперлигу.

Кайоде перешел в "Шахтер" в марте 2018 года из "Манчестер Сити" на правах аренды. Летом того же года украинский клуб выкупил трансфер форварда за три миллиона евро. В составе донецкого клуба 26-летний Кайоде принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с "Шахтером" действует до лета 2023 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" расстался с одним из бразильских футболистов.