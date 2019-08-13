Динамо - Брюгге: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Во вторник, 13 августа, в ответном матче 3-го квалификационного турнира Лиги чемпионов встретятся киевское "Динамо" и бельгийский "Брюгге". В первом матче бельгийский клуб одержал победу со счетом 1:0.

ДИНАМО - БРЮГГЕ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА



Начало матча в 20:30.

ДИНАМО - БРЮГГЕ: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

Фаворитом предстоящего матча по версии букмекеров является "Динамо". На победу украинского клуба предлагается коэффициент 1,85. Ничья в основное время оценивается коэффициентом 3,50. На успех "Брюгге" можно поставить с коэффициентом 4,20.

При этом фаворитом в борьбе за выход в следующий раунд турнира является "Брюгге". Коэффициент на проход бельгийцев составляет 1,44. На "Динамо" подобный коэффициент составляет 2,62.

Ранее "Апостроф" публиковал слова хавбека "Динамо" Карлоса Де Пены, который пообещал взять реванш у "Брюгге".