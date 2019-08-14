Свитолина – Мертенс - 2:0 результат матча

14 августа первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграла свой первый матч на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати, США. Во втором круге соревнований лучшая украинская теннисистка вышла в корт против представительницы Бельгии Элизы Мертенс.

Встреча представительниц Украины и Бельгии проходила на корте №10 и завершилась легкой победой Свитолиной со счетом 6:4, 6:1.

Ранее между собой Свитолина и Мертенс провели три матча и дважды была сильнее первая ракетка Украины. Последняя встреча соперниц прошла в 2018 году в Канаде и завершилась победой Свитолиной со счетом 7:5, 6:3.

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