Появились интересные подробности увольнения Хацкевича из "Динамо"

Известный украинский журналист Михаил Спиваковский раскрыл интересные детали увольнения Александра Хацкевича с поста главного тренера киевского "Динамо".

В своем шоу "ТаТоТаке" Спиваковский отметил, что президент киевлян Игорь Суркис уволил белорусского наставника во время телефонного разговора.

"Реакция Игоря Суркиса на вылет из Лиги чемпионов была как реакция Сталина после нападения на Гитлера: человек полностью замкнулся и уехал на «Ближнюю дачу». Он по звонку уволил Александра Хацкевича, у них не было встречи. Один звонок в клуб - этих товарищей, пожалуйста, отпустим", - рассказал журналист.

Ранее "Апостроф" сообщал, что новый наставник "Динамо" Алексей Михайличенко определился с тренерским штабом