Украина теряет гарантированное место в Лиге чемпионов: почему так

Украина может потерять гарантированное место в групповом этапе Лиги чемпионов по итогам текущего сезона.

Согласно таблице коэффициентов УЕФА, наша страна в данный момент располагается на девятом месте, но уже в обновленной таблице на следующий сезон мы можем опуститься на 13-е место. Отметим, что прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов получают страны до 11-й строчки рейтинга.

Дело в том, что при формировании новой таблицы на сезон-2020-2021 не будет учитываться рейтинг сезона-2015/2016, в котором Украина набрала солидные 9,8 балла.

Актуальная таблица коэффициентов УЕФА:

Вот так выглядит в данный момент таблица без учета сезона-2015/2016:

8.Австрия — 24,725

9.Бельгия — 24,700

10.Турция — 23,600

11.Нидерланды — 22,400

12.Кипр — 21,875

13.Украина — 20,800

Выходит, что в этом розыгрыше еврокубков нам нужно набирать максимум очков, чтобы обогнать Кипр, Нидерланды и Турцию.

Украина уже потеряла одного бойца, дальше за честь страны на полях Европы будут бороться четыре клуба: "Динамо", "Александрия", "Заря" и "Шахтер".

Киевляне и александрийцы сыграют минимум по 6 матчей в групповом турнире Лиги Европы, а "Шахтер" - столько же, но в Лиге чемпионов. Что касается "Зари", то у луганчан впереди сложнейшие матчи в плей-офф раунде Лиги Европы против испанского "Эспаньола". Если пройдут испанцев - также сыграют как минимум еще 6 еврокубковых матчей.

Есть еще интересная деталь: при определенных раскладах вице-чемпион десятой страны в рейтинге может начать выступления со второго раунда квалификации ЛЧ. Проиграв там, он лишится права попадания напрямую в групповой этап Лиги Европы. Проигравшая команда в третьем раунды квалификации получает такую путевку автоматически, как это было с "Динамо".

Ранее "Апостроф" сообщал, что форвард "Динамо" вывел "Зарю" в плей-офф раунд Лиги Европы.