Заря - Александрия: онлайн видео трансляция

В матче 4-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" встретится с "Александрией". Встреча состоится в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена".
Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию матча "Заря" - "Александрия".
Начало встречи в 19:30.
Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала матча.
Обслужит матч арбитр Николай Балакин. В роли его ассистентов выступят Владимир Володин и Александр Корнийко. Резервный арбитр - Дмитрий Кривушкин.
После трех туров "Заря" занимает второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав семь очков. "Александрия" находится на девятой позиции, имея в активе три очка.
Ранее "Апостроф" сообщал, что "Заря" обыграла "Колос" в 3-м туре УПЛ.