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Заря - Александрия: онлайн видео трансляция

воскресенье, 18 августа 2019, 18:26
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В матче 4-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" встретится с "Александрией". Встреча состоится в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена".

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию матча "Заря" - "Александрия".

Начало встречи в 19:30.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала матча.

Обслужит матч арбитр Николай Балакин. В роли его ассистентов выступят Владимир Володин и Александр Корнийко. Резервный арбитр - Дмитрий Кривушкин.

После трех туров "Заря" занимает второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав семь очков. "Александрия" находится на девятой позиции, имея в активе три очка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Заря" обыграла "Колос" в 3-м туре УПЛ.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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