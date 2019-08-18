Заря - Александрия: онлайн видео трансляция

В матче 4-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" встретится с "Александрией". Встреча состоится в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена".

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию матча "Заря" - "Александрия".

Начало встречи в 19:30.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала матча.

Обслужит матч арбитр Николай Балакин. В роли его ассистентов выступят Владимир Володин и Александр Корнийко. Резервный арбитр - Дмитрий Кривушкин.

После трех туров "Заря" занимает второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав семь очков. "Александрия" находится на девятой позиции, имея в активе три очка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Заря" обыграла "Колос" в 3-м туре УПЛ.