Где смотреть онлайн Шахтер - Мариуполь: расписание трансляций

В воскресенье, 25 августа, пройдет матч пятого тура чемпионата Украины, в котором "Мариуполь" в гостях сыграет против чемпиона страны - донецкого "Шахтера".

ШАХТЕР - МАРИУПОЛЬ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Встреча начнется в 19:30.

Прямая трансляция противостояния клубов из Донецкой области пройдет на телеканале "Футбол 1".

По итогам сыгранных четырех туров донецкий "Шахтер" уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Украины. "Горняки" набрали максимум очков и вновь громко заявили о чемпионских амбициях. "Мариуполь" же провел на игру меньше и занимает восьмое место в турнирной таблице с четырьмя баллами.

Интересно, что "горняки" выиграли 12 последних противостояний с "Мариуполем", а беспроигрышная серия "Шахтера" с клубом из Донецкой области и вовсе составляет 16 игр.

Ранее "Апостроф" сообщал, что экс-чемпион мира по боям без правил в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор сфотографировался в футболке донецкого "Шахтера".