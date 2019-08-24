"Реал" опозорился в домашнем матче чемпионата Испании: видеообзор

В матче 2-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на своем поле сыграл лишь вничью со скромным "Вальядолидом".

"Реал" захватил инициативу с первых минут, но Бэйл, Хамес и Бензема били либо мимо ворот, либо гостей выручал вратарь. В середине второго тайма на поле появился Йович, который тут же пробил головой в штангу. На 82-й минуте "Реалу" наконец-то удалось открыть счет. Бензема получил мяч в штрафной и классным ударом с разворота пробил точно в дальний угол. Но "Реалу" не удалось удержать победный счет. Гвардиола после провала в обороне мадридцев вышел один на один и переиграл Куртуа.

"Реал" с четырьмя очками занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. В 3-м туре королевский клуб на выезде сыграет с "Вильярреалом". Матч состоится 1 сентября.

"Реал" Мадрид – "Вальядолид" - 1:1 (0:0)

Голы: Бензема (82) - Гвардиола (88)

"Реал": Куртуа, Марсело, Карвахаль, Варан, Рамос, Кроос, Каземиро, Хамес (Винисиус Жуниор, 57), Иско (Йович, 68), Бэйл, Бензема (Васкес, 89).

"Вальядолид": Масип, Оливас, Мойяно (Вальдо Рубио, 59), Начо Мартинес, Порро (Антоньито, 80), Мичел, Сан-Эметерио (Ануар, 84), Салису, Унал, Гвардиола, Плано.

Предупреждения: Сан-Эметерио (33), Кроос (73), Каземиро (90), Вальдо Рубио (90).



ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Реал" разбил "кельтов" в 1-м туре чемпионата Испании.