Однорукий боец одержал яркую победу в боях без правил: опубликовано видео

Американский однорукий боец смешанных единоборств Ник Ньюэлл одержал победу в поединке турнира Bellator 225 над своим соотечественником Кори Броунингом.

Бой завершился уже на третьей минуте первого раунда после того, как Ньюэлл провел удушающий прием. Арбитр остановил поединок после отказа Броунинга от продолжения схватки.

33-летний Ньюэлл родился без части левой руки. Несмотря на это, он выступает в боях без правил и становился чемпионом в турнирах под эгидой организаций XFC и WSOF.

Для американца это был 18-й бой в поединках без правил. В них он добился 16 побед и потерпел два поражения.

Ранее "Апостроф" сообщал, что непобедимый украинский боец без правил одержал эффектную победу в США.