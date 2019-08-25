Подруга Роналду рассказала эксклюзивные подробности отношений с португальцем: фото

Джорджина Родригес, возлюбленная форварда "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, рассказала эксклюзивные подробности своих отношений с футболистом.

Слова Родригес приводит The Sun.

"Быть девушкой такого знаменитого человека нелегко, но я бы не изменила свою жизнь. Соблазнять и мечтать очень важно. Я всегда сплю в нижнем белье и предпочитаю сексуальное нижнее белье. Это удобно, сексуально и романтично", - сказала Родригес.

Также девушка рассказала, что познакомилась с Роналду в магазине Gucci, где она работала продавцом-консультантом. По ее словам, это была любовь с первого взгляда, а с футболистом она вместе не из-за денег.

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Ранее "Апостроф" сообщал, что Роналду обратился к Месси с неожиданным предложением.