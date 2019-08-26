Чемпионат Украины: все результаты 5-го тура

В украинской Премьер-лиге завершились матчи 5-го тура. Стоит выделить легкую победу "Шахтера" над "Мариуполем", а также неудачу "Динамо" в поединке с "Олимпиком".

24 августа

"Колос" – "Ворскла" - 0:3 (0:1)

Голы: Пердута (4, 54), Коломоец (73)

"Александрия" - "Десна" - 0:3 (0:0)

Голы: Д. Фаворов (50, с пенальти), Кузик (69), Филиппов (90)

"Динамо" Киев – "Олимпик" Донецк - 1:1 (0:0)

Голы: Цыганков (63) - Политыло (52)

25 августа

"Карпаты" - "Заря" - 0:1 (0:0)

Гол: Будковский (58)

"Шахтер" – "Мариуполь" - 5:1 (3:0)

Голы: Тете (8, 11), Мораес (12), Тайсон (62, с пенальти), Антонио (83) - Вакула (78)

26 августа

"Днепр-1" – "Львов" - 2:3 (0:1)

Голы: Полевой (56), Кулиш (67) - Ренан (34), Пернамбуко (52), Рожерио Шина (89, с пенальти)

После пяти туров лидером украинской Премьер-лиги является "Шахтер", который набрал 15 очков. Второе-третье место делят "Десна" и "Заря", которые имеют в активе по 10 набранных баллов. "Динамо" находится на четвертой позиции с семью очками.

Ранее "Апостроф" сообщал, что матч чемпионата Украины завершился массовой дракой фанатов.