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Известны все участники группового этапа Лиги чемпионов: кто не сыграет с "Шахтером"

четверг, 29 августа 2019, 10:36
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В среду, 28 августа, определились все участники группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Перед жеребьевкой следующего этапа турнира, которая пройдет сегодня в Монако, команды были разбиты на 4 корзины. Чемпион Украины "Шахтер" оказался во второй корзине.

Вот как были распределены команды.

Корзина 1: "Ливерпуль" (Англия), "Челси" (Англия), "Барселона" (Испания), "Манчестер Сити" (Англия), "Ювентус" (Италия), "Бавария" (Германия), "ПСЖ" (Франция), "Зенит" (Россия).

Корзина 2: "Реал» (Испания), "Атлетико" (Испания), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Наполи" (Италия), "Шахтер" (Донецк, Украина), "Тоттенхэм Хотспур" (Англия), "Аякс" (Нидерланды), "Бенфика" (Португалия).

Корзина 3: "Лион" (Франция), "Байер" (Германия), "Зальцбург" (Австрия), "Олимпиакос" (Греция), "Брюгге" (Бельгия), "Валенсия" (Испания), "Интер" (Италия), "Динамо" (Загреб, Хорватия).

Корзина 4: "Локомотив" (Москва, Россия), "Генк" (Бельгия), "Галатасарай" (Турция), "РБ Лейпциг" (Германия), "Славия" (Чехия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Аталанта" (Италия), "Лилль" (Франция).

На групповой стадии ЛЧ "горняки" точно не сыграют с командами, которые также оказались во второй корзине, а это "Реал» (Испания), "Атлетико" (Испания), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Наполи" (Италия), "Тоттенхэм Хотспур" (Англия), "Аякс" (Нидерланды) и "Бенфика" (Португалия). Также согласно решению УЕФА "Шахтер" не может попасть в одну группу с российскими клубами - "Зенитом" и "Локомотивом".

Ранее "Апостроф" сообщал, что сыграны все ответные матчи плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов.

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