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Капитан Динамо может покинуть клуб: что известно

четверг, 29 августа 2019, 18:19
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Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидрочук может перебраться в турецкий "Бешикташ".

Как сообщает Tribuna, речь идет об аренде, которая будет рассчитана до конца сезона 2019/20.

В то же время Dynamo Nation сообщает, что футболист уже попрощался с одноклубниками.

В составе киевского клуба игрок национальной сборной Украины выступает с 2013 года. В составе "Динамо" он дважды становился чемпионом Украины, а также однажды выигрывал национальный Кубок.

В новом сезоне Сидорчук сыграл за бело-синих пять поединков во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.

В чемпионате Турции "Бешикташ" пока располагается на восьмой строчке.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Коноплянка может стать игроком итальянского клуба.

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