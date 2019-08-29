Заря - Эспаньол: стартовые составы

Стали известны стартовые составы украинской "Зари" и испанского "Эспаньола" на ответный матч плей-офф раунда Лиги Европы, который состоится сегодня, 29 августа. В первой игре испанцы выиграли со счетом 3:1.

ЗАРЯ - ЭСПАНЬОЛ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Заря: Шевченко — Тымчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко — Иванисеня — Кочергин, Леднев, Громов, Хомченовский — Будковский.

Запасные: Махарадзе, Каменюка, Кабаев, Белый, Русин, Юрченко, Арвеладзе.

Эспаньол: Д. Лопес — Х. Лопес, Мармоль, Виллья, Вила — Гранеро, Рока, Дардер — Мелендо, Феррейра, Мартин.

Запасные: Прието, Санчес, Ву, Эспиноса, Лосано, Кампусано, Рибаудо.

Начало встречи в 20:00.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Заря" обыграла ЦСКА в 3-м раунде квалификации Лиги Европы.