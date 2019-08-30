Кто в НБА фаворит сезона 2019/20: СМИ сделали прогноз

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Вторая баскетбольная команда Лос-Анджелеса - Клипперс, сделав несколько удачных подписаний и обменов, за одно межсезонье стала основным контендером в чемпионской гонки NBA.

Об этом говорится в публикации интернет-издания "Штанга".

"Одним из ярких объединений звёзд стала парочка: Кавай Ленард и Пол Джоржд, которые объединили свои таланты во втором по значимости (это пока) клубе Города Ангелов — Клипперс (парусники — пр. ред.)", - отмечается на сайте.

По мнению издания, владелец Клипперс — Стив Балмер (не без помощи Джерри Уэста) пошел ва-банк и победил.

"Отдав с полдюжины пиков он выхватил у неоправдавшей надежд Оклахомы Пола Джорджа и тем самым создав идеальную почву для привлечения действующего MVP-финала Кавая Ленарда. Раннее Кавай, вернее его "окружение", неоднократно высказывались о намерении перейти в команду из Лос-Анджелеса, естественно без уточнения в какую именно", - пишет "Штанга".

В тоже время, Лейкерс на сегодняшний день - не фаворит, поскольку там остался уже не на пике формы Джеймс ЛеБрон и будущий наследник Энтони Дэвис, в обмене которого было отдано все и даже больше.

"Быть оруженосцем в последнем походе Короля явно не входило в планы суперзвезды уровня Ленарда, так еще и не факт, что он стал бы «наследным принцем» с учетом наличия Девиса в составе. А тут еще и Клипперс выложили козырь в лице абсолютно неэгоистичного Джорджа и это имея состав который в прошедшем сезоне ворвался в плей-офф на "диком Западе", - прогнозирует издание.

В сухом остатке, будучи наверное самой худшей командой Лиги за прошедшие 30 лет, Клипперс преобразились в явного фаворита за несколько дней.

"Здесь есть 2 суперзвезды одинаково полезные на обоих сторонах площадки. Опытный тренер-чемпион Док Риверс, который отправил на вольные хлеба своего сына Остина, тем самым сняв с себя давление фанатов. 2 лучших "шестых" лиги Лу Уильямс и Монтрез Харрел, "бешенный" гард Патрик Беверли и несколько надежных молодых ролевиков. Эта команда напоминает те самые, легендарные, Буллс середины 90х, где костяк команды составляли 2 универсальные суперзвезде, которые выполняли схожие функции и были хороши во всех аспектах игры, как в атаке, так и защите", - резюмирует СМИ.

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