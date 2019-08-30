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Результаты жеребьевки группового турнира Лиги Европы

пятница, 30 августа 2019, 15:18
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В Монако прошла жеребьевка группового турнира Лиги Европы. Своих соперников узнали киевское "Динамо" и "Александрия".

Первые матчи групповой стадии пройдут 19 сентября.

Результаты жеребьевки:

Группа А: "Севилья" (Испания), АПОЭЛ (Кипр), "Карабах" (Азербайджан), "Дюделанж" (Люксембург).

Группа B: "Динамо" (Украина), "Копенгаген" (Дания), "Мальме" (Швеция), "Лугано" (Швейцария).

Группа C: "Базель" (Швейцария), "Краснодар" (Россия), "Хетафе" (Испания), "Трабзонспор" (Турция).

Группа D: "Спортинг" (Португалия), ПСВ (Голландия), "Русенборг" (Норвегия), ЛАСК (Австрия).

Группа E: "Лацио" (Италия), "Селтик" (Шотландия), "Ренн" (Франция), ЧФР (Румыния).

Группа F: "Арсенал" (Англия), "Айнтрахт" (Германия), "Стандард" (Бельгия), "Витория Гимараэш" (Португалия).

Группа G: "Порту" (Португалия), "Янг Бойз" (Швейцария), "Фейеноорд" (Голландия), "Рейнджерс" (Шотландия).

Группа H: ЦСКА (Россия), "Лудогорец" (Болгария), "Эспаньол" (Испания), "Ференцварош" (Венгрия).

Группа I: "Вольфсбург" (Германия), "Гент" (Бельгия), "Сент-Этьен" (Франция), "Александрия" (Украина).

Группа J: "Рома" (Италия), "Боруссия" Менхенгладбах (Германия), "Истанбул" (Турция), "Вольфсберг" (Австрия).

Группа K: "Бешикташ" (Турция), "Брага" (Португалия), "Вулверхэмптон" (Англия), "Слован" (Словакия).

Группа L: "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Астана" (Казахстан), "Партизан" (Сербия), АЗ (Голландия).

Ранее "Апостроф" публиковал результаты жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов.

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