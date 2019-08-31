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Где смотреть онлайн Заря - Динамо: расписание трансляций

суббота, 31 августа 2019, 11:44
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В воскресенье, 1 сентября, состоится матч 6-го тура чемпионата Украины между луганской "Зарей" и киевским "Динамо". Игра пройдет в Запорожье на стадионе "Славутич Арена".

Начало встречи в 19:30.

Прямая трансляция противостояния между луганским и киевским коллективами пройдет на телеканале "2+2".

За время независимости Украины между собой команды провели в общей сложности 46 матчей. 32 из этих встреч завершились победами "Динамо". "Заря" выиграла четыре матча, еще 10 игр завершились вничью. Разница мячей 101-32 в пользу киевлян.

В турнирной таблице чемпионата Украины "Динамо" занимает 4-е место с семью очками в активе и одной игрой в запасе. "Заря" занимает третье место, набрав 10 очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Динамо получило северную сказку в Лиге Европы.

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