Олимпик - Шахтер: стартовые составы

Стали известны стартовые составы донецких клубов "Олимпик" и "Шахтер" на матч 6-го тура чемпионата Украины, который состоится сегодня, 1 сентября.

ОЛИМПИК - ШАХТЕР: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 17:00.

Олимпик: Бетим, Вантух, Зотько, Цымбалюк, Завийский, Драман, Фабиньо, Политыло, Е. Пасич, Тейшера, Матар.

Запасные: Крынский, Имери, Г. Пасич, Трубочкин, Снурницын, Чарльз, Ксенз.

Шахтер: Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Марлос, Степаненко, Патрик, Тете, Мораес, Соломон.

Запасные: Шевченко, Бондарь, Маркос Антонио, Дентиньо, Коваленко, Сиприано, Сикан.

Обслужит матч арбитр Сергей Бойко. Помогать ему будут судьи на линиях Семен Шлончак и Владимир Володин. Резервный арбитр - Катерина Монзуль.

После пяти туров "Шахтер" лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 15 очков. "Олимпик" находится на последней, 12-й позиции, имея в активе одно очко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 5-м туре чемпионата Украины "Шахтер" обыграл "Мариуполь", "Олимпик" отобрал очки у "Динамо".