Свитолина - Киз: прогноз букмекеров на матч US Open

В понедельник, 2 сентября, поздней ночью украинка Элина Свитолина встретится в матче 1/8 финала US Open с американкой Мэдисон Киз. Матч начнется ориентировочно в 02:00.

СВИТОЛИНА - КИЗ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ

По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является американка. На победу Киз предлагается коэффициент 1,80. При этом победа Свитолиной оценивается коэффициентом 2,02.

Для будущих соперниц это будет 4-я очная встреча. Преимущество в очном противостоянии пока удерживает американка. Она выиграла две встречи, Свитолина - одну.

В предыдущих раундах US Open Свитолина прошла Уитни Осигве (США) - 2:0 (6:1, 7:5), Винус Уильямс (США) - 2:0 (6:4, 6:4) и Даяну Ястремскую (Украина) - 2:0 (6:2, 6:0). Киз оказалась сильнее Мисаки Дои (Япония) - 2:0 (7:5, 6:0), Линь Чжу (Китай) - 2:0 (6:4, 6:1) и Софии Кенин (США) - 2:0, (6:3, 7:5).

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