Где смотреть онлайн Свитолина - Уильямс: расписание трансляций

5 сентября украинка Элина Свитолина встретится в полуфинале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) с американкой Сереной Уильямс.

СВИТОЛИНА - УИЛЬЯМС: ОНЛАЙН ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Поединок начнется ориентировочно в 18:00.

Прямую трансляцию встречи между Свитолиной и Уильямс можно будет посмотреть на телеканале Eurosport.

СВИТОЛИНА - УИЛЬЯМС: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Для будущих соперниц это будет шестая очная встреча. На данный момент американка ведет со счетом 4:1.

В предыдущих раундах US Open Свитолина прошла Уитни Осигве (США), Винус Уильямс (США), Даяну Ястремскую (Украина), Мэдисон Киз (США) и Йоганну Конту (Великобритания). Уильямс одержала победы над Марией Шараповой (Россия), Кэти Макнелли (США), Каролиной Муховой (Чехия), Петрой Мартич (Хорватия) и Ван Цян (Китай).

Ранее "Апостроф" публиковал видеообзор поединка Свитолина - Конта в 1/4 финала US Open.