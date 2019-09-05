RU  UA  EN

четверг, 5 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.00
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

5 сентября

15:15
​В сеть утекли номера телефонов миллионов пользователей Facebook: детали скандала
15:13
Цемах поедет к боевикам: прокурор указал на скандальный нюанс в решении суда
15:05
​Путин вступился за своего человека в Раде, пригрозив Зеленскому: видео
14:46
Коноплянка дебютировал за "Шахтер": видео
14:45
Журналисты рассказали как Коломойский использует свое влияние для сведения старых счетов
14:43
​У Путина предложили создать систему учета интернет-пользователей
14:38
Называл себя мессией: в Черкассах скандал из-за изнасилования девушки водителем "Блаблакара"
14:36
В семье легендарного бразильского футболиста произошла страшная трагедия: фото
14:20
"Заборонений", но удобный для всех: личный взгляд на фильм о жизни поэта-диссидента Стуса
14:15
Появились фото и видео Гонтаревой после серьезной аварии в Лондоне
14:06
Украинский футболист сообщил о пропаже своего отца в Крыму: фото
14:05
Отдых на новом уровне: на курорте Кирилловка запустили погодное новшество
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В семье легендарного бразильского футболиста произошла страшная трагедия: фото

четверг, 05 сентября 2019, 14:36
переглянути новину українською

В семье легендарного бразильского футболиста, двукратного чемпиона мира Кафу произошла страшная трагедия.

4 сентября умер старший сын известного спортсмена, сообщает Globo Esporte.

По данным бразильской прессы, 30-летний Данило скончался от сердечного приступа во время игры в футбол с друзьями у себя дома в Сан-Паулу.

Мужчину в срочном порядке госпитализировали в больницу Альберта Энштейна, но по дороге у него случилась остановка сердца, которую он не перенес.

Сын Кафу - на фото справа

Кафу в составе сборной Бразилии становился чемпионом мира в 1994 и 2002 годах. На клубном уровне Кафу играл за "Сан-Паулу", "Сарагосу", "Палмейрас", "Рому" и "Милан".

Ранее "Апостроф" сообщал, что девятилетняя дочь бывшего наставника "Барселоны" и сборной Испании Луиса Энрике Ксана умерла от рака.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: Спорт Тема: Футбол
Теги: Кафе, фуиьро

Поделиться

Фотовзгляд

Все галереи
Открытие Высшего Антикоррупционного суда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Свитолина - Уильямс: онлайн трансляция

Германия - Нидерланды: онлайн трансляция матча квалификации Евро-2020

Литва - Украина: онлайн трансляция матча квалификации Евро-2020

Заря - Динамо - 2:2 Видео и хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: