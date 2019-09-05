В семье легендарного бразильского футболиста произошла страшная трагедия: фото

В семье легендарного бразильского футболиста, двукратного чемпиона мира Кафу произошла страшная трагедия.

4 сентября умер старший сын известного спортсмена, сообщает Globo Esporte.

По данным бразильской прессы, 30-летний Данило скончался от сердечного приступа во время игры в футбол с друзьями у себя дома в Сан-Паулу.

Мужчину в срочном порядке госпитализировали в больницу Альберта Энштейна, но по дороге у него случилась остановка сердца, которую он не перенес.

Сын Кафу - на фото справа

Кафу в составе сборной Бразилии становился чемпионом мира в 1994 и 2002 годах. На клубном уровне Кафу играл за "Сан-Паулу", "Сарагосу", "Палмейрас", "Рому" и "Милан".

Ранее "Апостроф" сообщал, что девятилетняя дочь бывшего наставника "Барселоны" и сборной Испании Луиса Энрике Ксана умерла от рака.