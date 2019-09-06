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Титульный бой украинского боксера против непобедимого американца перенесли

пятница, 06 сентября 2019, 20:00
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Бой украинским боксером Виктором Постолом и непобедимым американцем Хосе Рамиресом перенесли.

Как сообщает западная пресса, американский боксер неожиданно получил травму руки. Ожидается, что в ринг бойцы выйдут в январе 2020 года.

Изначально бой Постол - Рамирес должен был состояться 30 ноября в Лос-Анджелесе на арене Banc of California Stadium. Его победитель получил бы чемпионские пояса по версиям WBC и WBO, которые сейчас у американца.

В активе Постола 31 победа в 33 боях. Рамирес имеет 25 побед в 25 поединках.

Свой последний бой Постол провел в конце апреля, когда благодаря единогласному решению судей был сильнее француза Мохамеда Мимуна.

Ранее "Апостроф" сообщал, что пользователи украинского сегмента социальных сетей резко отреагировали на заявление боксера Василия Ломаченко об отношениях Украины и России.

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Раздел: Спорт Тема: Бокс
Теги: Постол, бокс

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