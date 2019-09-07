Литва - Украина: стартовые составы

Стали известны стартовые составы сборных Литвы и Украины на матч 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, который состоится сегодня, 7 сентября.

ЛИТВА - УКРАИНА: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 19:00.

Литва: Зубас, Миколюнас, Гирдвайнис, Паленис, Воробьев, Шимкус, Жулпа, Матулявичюс, Вербицкас, Голубицкас, Черных.

Запасные: Черняускас, Шеткус, Климавичюс, А. Янкаускас, Д. Казлаускас, Вайткунас, Лаукжемис, Сливка, Куклис, Андрюшкявичюс, Петравичюс, Баравикас.

Украина: Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, Марлос, Яремчук.

Запасные: Панькив, Лунин, Соболь, Бурда, Безус, Коноплянка, Пластун, Буяльский, Цыганков, Жуниор Мораес, Коваленко, Караваев.

Обслужит матч бригада арбитров из Боснии и Герцеговины. Главный судья - Ирфан Пельто. В качестве его ассистентов на линиях выступят Сенад Ибришимбегович и Давор Бельо. Резервный арбитр - Драган Петрович.

После четырех туров Украина уверенно лидирует в турнирной таблице группы В, набрав десять очков. Литва занимает последнюю, пятую позицию, имея в активе всего одно очко и матч в запасе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Шевченко назвал главное оружие сборной Литвы в матче отбора Евро-2020 с Украиной.