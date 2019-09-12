Громкий скандал в "Динамо": игроки хотят покинуть клуб из-за нового тренера

В киевском "Динамо" назревает новый скандал, в эпицентре которого оказался новый главный тренер команды Алексей Михайличенко.

Об этом сообщает "Главред".

Согласно информации источника, два легионера киевского клуба в лице Беньямина Вербича и Миккеля Дуэлунда выразили недовольство нагрузками, которые игроки получают на тренировках при новом наставнике. По мнению футболистов, новый тренировочный процесс вредит команде: проделываемая тяжелая работа не позволяет выходить на игры со "свежими" ногами. Вербич и Дуэлунд уже выразили готовность сменить команду из-за нагрузок, которые дает Михайличенко.

В свою очередь клуб готов отпустить легионеров, однако хочет получить с их продажи солидные суммы, чтобы отбить траты на их трансферы. Не исключено, что оба покинут "Динамо" уже в зимнее трансферное окно.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легионеры "Динамо" встретились с освобожденными моряками.