Немецкие "быки" одолели португальских "орлов" в Лиге чемпионов

В матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов в группе G португальская "Бенфика" на своем поле потерпела поражение от немецкого "РБ Лейпциг" со счетом 1:2.

Победу гостям принес нападающий Тимо Вернер, который отметился дублем во втором тайме. "Орлы" попытались отыграться, но сумели забить лишь гол престижа, отличился Харис Сеферович.

В другом матче в этой группе "Лион" и "Зенит" сыграли вничью.

Во 2-м туре "РБ Лейпциг" дома сыграет с "Лионом". "Бенфика" на выезде встретится с "Зенитом". Оба матча пройдут 2 октября.

"Бенфика" Португалия – "РБ Лейпциг" Германия 1:2 (0:0)

Голы: Сеферович (84) - Вернер (69, 78)

"Бенфика": Влаходимос, Гримальдо, Рубен Диаш, Ферру, Томаш Тавареш, Серви (Сеферович, 76), Пицци (Рафа Силва, 76), Таарабт, Фейса, Жота (Давид Тавареш, 67), де Томас.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Мукиеле, Конате, Хальстенберг (Клостерманн, 83), Забитцер, Форсберг (Нкунку, 88), Демме, Лаймер (Айдара, 39), Вернер, Поульсен.

Предупреждения: Поульсен (57), Жота (62), Айдара (70).