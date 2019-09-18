Свитолина - Боузкова: онлайн видео трансляция

В среду, 18 сентября, первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет с представительницей Чехии Марией Боузковой в матче второго круга на турнире международной серии в Гуанчжоу (Китай).

Ориентировочное время начала матча - 14:00.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала матча.

Ранее Свитолина, занимающая третью позицию в мировом рейтинге, и Боузкова, расположившаяся на 63-м месте в мировом рейтинге, между собой не встречались.

В предыдущем круге турнира Свитолина обыграла словенку Далилу Якупович - 2:0 (6:3, 6:3). Боузкова оказалась сильнее китаянки Фан Йин Ксун - 2:1 (6:3, 2:6, 7:6).

Ранее "Апостроф" сообщал, что легенда тенниса объявила о возобновлении карьеры.