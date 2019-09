Легенда тенниса объявила о возобновлении карьеры: видео

Легендарная бельгийская теннисистка Ким Клийстерс объявила о своем возвращении в теннис.

Соответствующей новостью 36-летняя спортсменка поделилась в Twitter.

В социальной сети титулованная бельгийка опубликовала ролик, в котором сообщила, что вернется на корт в 2020 году.

Hi guys, I’m excited to finally be able to share this news with you… #wta #2020 pic.twitter.com/tm7jYMEwrH