Легенда тенниса объявила о возобновлении карьеры: видео

Легендарная бельгийская теннисистка Ким Клийстерс объявила о своем возвращении в теннис.

Соответствующей новостью 36-летняя спортсменка поделилась в Twitter.

В социальной сети титулованная бельгийка опубликовала ролик, в котором сообщила, что вернется на корт в 2020 году.

Hi guys, I’m excited to finally be able to share this news with you… #wta #2020 pic.twitter.com/tm7jYMEwrH — Kim Clijsters (@Clijsterskim) September 12, 2019

Напомним, Клийстерс является бывшей первой ракеткой мира. Она трижды побеждала на US Open и один раз выигрывала Australian Open. В ее активе три победы на Итоговом чемпионате WTA. Из тенниса она ушла в 2012 году. В 2017 году ее включили в Международный зал теннисной славы.

Со своим мужем бывшим баскетболистом Брайаном Линчем Клийстерс воспитывает дочь и двух сыновей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинка вышла в четвертьфинал крупного теннисного турнира в Китае.