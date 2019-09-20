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Днепр-1 - Карпаты: онлайн видео трансляция

пятница, 20 сентября 2019, 15:50
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20 сентября в Днепре на стадионе "Днепр Арена" состоится матч 8-го тура чемпионата Украины, в котором "Днепр-1" примет львовские "Карпаты".

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча "Днепр-1" - "Карпаты".

Начало встречи в 19:00.

Плеер с трансляцией появится здесь за несколько минут до начала встречи.

По итогам сыгранных семи туров команды набрали одинаковое количество баллов - по восемь. Оба коллектива не блещут стабильными результатами. В данный момент "Днепр-1" занимает седьмое место, а "Карпаты" расположились на две строчки ниже.

По мнению букмекеров, сегодня на поле сойдутся равные по силе команды. На победу "Днепр-1" можно поставить с коэффициентом 2,62, в то время как на триумф "Карпат" предлагается котировка 2,8. На ничью можно поставить за 3,2.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" начало Лигу Европы с тяжелой победы.

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