"Динамо" или "Шахтер": Луческу сделал заявление о работе в Украине

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу опроверг информацию о своем возможном возвращении в Украину.

Слова румынского специалиста приводит Football.ua.

"Ничего не знаю. Я об этом не слышал. Пресса в Румынии, как и пресса во всем мире, просто создает слухи. Лично мне про "Шахтер" и "Динамо" ничего не известно. Это неправда", - сказал Луческу.

Ранее сообщалось, что в услугах 74-летнего специалиста заинтересованы "Динамо" и "Шахтер". Оба клуба не довольны результатами, которые на старте сезона показывают команды Алексея Михайличенко и Луиша Каштру соответственно.

Напомним, последним местом работы Луческу была сборная Турции.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" начало Лигу Европы с тяжелой победы.