Севилья - Реал: стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Севильи" и мадридского "Реала" на матч 5-го тура чемпионата Испании, который состоится сегодня, 22 сентября.

СЕВИЛЬЯ - РЕАЛ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 22:00.

Севилья: Вацлик, Навас, Диего Карлос, Каррису, Регилон, Банега, Фернандо, Хордан, Васкес, Окампос, де Йонг

Запасные: Боно, Эскудеро, Кунде, Гудель, Торрес, Эрнандес, Нолито

Реал: Куртуа, Менди, Рамос, Варан, Карвахаль, Каземиро, Кроос, Хамес, Бэйл, Азар, Бензема

Запасные : Ареола, Милитао, Начо, Вальверде, Васкес, Винисиус, Йович

Обслужит матч арбитр Хуан Мунуэра. В качестве его ассистентов выступят Иньиго Прието Лопес де Серайн и Сесар Мануэль Новаль Фонт.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Реал" опозорился на старте Лиги чемпионов.