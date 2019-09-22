Севилья - Реал: стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Севильи" и мадридского "Реала" на матч 5-го тура чемпионата Испании, который состоится сегодня, 22 сентября.
СЕВИЛЬЯ - РЕАЛ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА
Начало встречи в 22:00.
Севилья: Вацлик, Навас, Диего Карлос, Каррису, Регилон, Банега, Фернандо, Хордан, Васкес, Окампос, де Йонг
Запасные: Боно, Эскудеро, Кунде, Гудель, Торрес, Эрнандес, Нолито
Реал: Куртуа, Менди, Рамос, Варан, Карвахаль, Каземиро, Кроос, Хамес, Бэйл, Азар, Бензема
Запасные: Ареола, Милитао, Начо, Вальверде, Васкес, Винисиус, Йович
Обслужит матч арбитр Хуан Мунуэра. В качестве его ассистентов выступят Иньиго Прието Лопес де Серайн и Сесар Мануэль Новаль Фонт.
Ранее "Апостроф" сообщал, что "Реал" опозорился на старте Лиги чемпионов.