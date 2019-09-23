Хотят слить сепарам: фанаты Шахтера сделали громкое заявление о руководстве клуба, фото

Фанаты донецкого "Шахтера" вступили в конфликт с руководством клуба, о чем стало известно после матча восьмого тура чемпионата Украины с черниговской "Десной".

На странице болельщиков донецкого клуба в Twitter говорится, что не все фанаты "горняков" попали на игру, так как руководство "Шахтера" требовало от них предоставить паспортные данные, чтобы пройти на стадион.

В фанатском движении заявили, что боссы клуба хотят "слить их данные сепаратистам, как это было в 2014 году" и отказались предоставлять личные данные.

Также в сети показали фотографии с выездного сектора на матче в Чернигове. От силы здесь собралось около 10-20 человек.

"Где ваши многомиллионные фанаты?" - пишут ультрас "горняков".

Те фанаты, которые приехали на матч, но не попали на сектор, смотрели за футболом с крыш прилегающих зданий или просто стояли возле забора арены.

Ранее "Апостроф" сообщал, что гол Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить одного из грандов английского футбола.