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"Карпаты" объявили о переходе воспитанника немецкого футбола: фото

понедельник, 23 сентября 2019, 17:31
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Угандийский нападающий Мелвин Лоренцен перешел в львовские "Карпаты".

Об этом сообщает официальный сайт украинского клуба.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался "Карпатам" бесплатно. Условия личного контракта игрока не разглашаются. Лоренцен будет выступать за львовян под 36-м номером.

24-летний Лоренцен является воспитанником немецкого "Хольштайна". Ранее выступал за бременский "Вердер" и гаагский "АДО Ден Хааг". За сборную Уганды сыграл один матч.

После восьми туров "Карпаты" занимают девятое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав восемь очков. Следующий матч львовский клуб проведет 28 сентября на своем поле с "Колосом".

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 8-м туре чемпионата Украины "Карпаты" проиграли "Днепру-1".

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