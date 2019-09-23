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Сербия - Украина: прогноз букмекеров, где смотреть матч 1/4 финала ЧЕ по волейболу

понедельник, 23 сентября 2019, 14:37
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Мужская сборная Украины по волейболу 24 сентября впервые в своей истории сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы.

Первенство Европы проходит в Бельгии, Нидерландах, Франции и Словении. Соперниками украинцев станут волейболисты из Сербии.

Встреча пройдет в бельгийском Антверпене и начнется в 21:30 по киевскому времени.

Прямая трансляция исторического матча пройдет в эфире общенационального канала "UA:Перший". Кроме того, трансляцию покажет Телерадиокомпания Сербии – РТРС.

По мнению букмекеров, балканская сборная не должна испытать трудностей на пути к полуфиналу турнира. На победу Сербии ставки принимаются с коэффициентом 1,05. На победу волейболистов из Украины можно поставить с коэффициентом 11,50.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России 17-летняя восходящая звезда спорта стала жертвой полицейских.

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