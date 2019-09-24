Ястремская - Макхейл: онлайн видео трансляция

24 сентября украинская теннисистка Даяна Ястремская во втором круге в китайском Ухане сыграет с американкой Кристиной Макхейл.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию поединка Ястремская - Макхейл.

Начало игры в 9:10.

Даяна Ястремская (Украина) - Кристина Макхейл (США)

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала матча.

Это будет 2-й поединок между украинкой и американкой. Пока что в личных встречах лидирует Макхейл со счетом 1:0.

Победитель этого матча в третьем круге сыграет с победителем поединка Аманда Анисимова (США) - Каролина Плишкова (Чехия).

На данный момент 19-летняя Ястремская занимает 27-е место в рейтинге WTA. 27-летняя Макхейл находится на 104-й позиции в мировом рейтинге.

Ранее "Апостроф" сообщал, что соцсети разгневала новость об участии Свитолиной и Ястремской на турнире в России.