Боксер использовал чужие документы и умер на ринге: опубликовано видео

Болгарский боксер Борис Станчов погиб во время поединка, который состоялся в албанском Шкодере 23 сентября.

Об этом сообщает портал Boec.bg.

В ходе боя болгарин получил несколько ударов по голове и потерял сознание. Станчов был доставлен в клинику, но врачам не удалось сохранить ему жизнь.

Позже выяснилось, что 21-летний Станчов выступал на ринге под чужими документами. Боксер использовал паспорт и лицензию своего двоюродного брата Исуса Величкова. Станчов пошел на подобный шаг, чтобы не портить статистику поражениями.

Болгарский союз профессионального бокса начал расследование гибели боксера, а также факта использования им чужих документов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России молодой спортсмен умер прямо на тренировке.