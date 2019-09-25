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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

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Боксер использовал чужие документы и умер на ринге: опубликовано видео

среда, 25 сентября 2019, 16:05
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Болгарский боксер Борис Станчов погиб во время поединка, который состоялся в албанском Шкодере 23 сентября.

Об этом сообщает портал Boec.bg.

В ходе боя болгарин получил несколько ударов по голове и потерял сознание. Станчов был доставлен в клинику, но врачам не удалось сохранить ему жизнь.

Позже выяснилось, что 21-летний Станчов выступал на ринге под чужими документами. Боксер использовал паспорт и лицензию своего двоюродного брата Исуса Величкова. Станчов пошел на подобный шаг, чтобы не портить статистику поражениями.

Болгарский союз профессионального бокса начал расследование гибели боксера, а также факта использования им чужих документов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России молодой спортсмен умер прямо на тренировке.

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Раздел: Спорт Тема: Бокс
Теги: бокс

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