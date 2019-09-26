"ПСЖ" с Неймаром унизили в матче чемпионата: видео

"ПСЖ" со звездным бразильцем в составе Неймаром проиграл в матче 7-го тура чемпионата Франции скромному "Реймсу". Встреча завершилась со счетом 0:2.

Первый мяч гости забили на 29-й минуте. Сделал это форвард Ассан Камара. Второй мяч "Реймс" провел уже в самом конце игры. Автором результативного удара стал нападающий Булайе Диа.

Интересно, что гости, хотя и владели мячом лишь 28% игрового времени, нанесли больше ударов по воротам, нежели именитый соперник - 13 против 12.

ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ

7-й тур

ПСЖ - РЕЙМС - 0:2

Голы: Камара, 29; Диа, 90+4.

"ПСЖ": Навас, Мбе Со (Менье, 59), Диалло, Кимпембе, Курзава (Маркиньос, 66), Эррера, Паредес, Бернат, Сарабия, Чупо-Мотинг (Ди Мария, 42), Неймар.

"Реймс": Райкович, Фоке, Дисаси, Абдельхамид, Нкломанд, Кафаро, Шавалерин, Манетзи, Камара (Думбия, 85), Мбуку (Диа, 61), Донис (Уден, 69).

Ранее "Апостроф" сообщал, что английский топ-клуб опозорился в Кубке страны.