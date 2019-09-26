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Украинский боксер отказался от чемпионского титула: названа причина

четверг, 26 сентября 2019, 20:25
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Украинский боксер Андрей Великовский принял решение отказаться от защиты титула чемпиона WBC Francophone (титул чемпиона 57 франкоговорящих стран мира) в среднем весе.

Об этом заявил тренер Великовского Вячеслав Сенченко в интервью Luckypunch.

"Великовский владеет чемпионским поясом в весовой категории до 76 килограммов, но мы откажемся от его защиты, так как это был разовый бой. Я не вижу смысла для Андрея продолжать выступления в среднем весе. На тренировках он весит 76 кг. Зачем ему драться в среднем весе, где боксеры сгоняют массу с 85 килограммов? Он будет боксировать в полусреднем весе. У нас уже есть варианты", - сказал Сенченко.

25-летний Великовский за свою профессиональную карьеру провел 17 поединков. Украинец одержал 14 побед при двух поражениях, еще один бой завершился вничью.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский боксер Денис Беринчик проведет чемпионский бой с опытным мексиканцем.

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