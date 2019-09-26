Ястремская - Квитова: онлайн видео трансляция матча

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в четвертьфинале турнира в китайском Ухане сыграет с чешкой Петрой Квитовой.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию поединка Ястремская - Квитова.

Начало встречи в 14:00.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала матча.

Это будет 1-й поединок между украинкой и чешкой.

Победитель поединка в полуфинале сыграет с победителем пары Элина Свитолина (Украина) - Алисон Риск (США).

На данный момент 19-летняя Ястремская занимает 27-е место в рейтинге WTA. 29-летняя Квитова находится на 7-й позиции в мировом рейтинге.

Квитова является титулованной теннисисткой. Чешка дважды становилась победительницей Уимблдона, а также однажды доходила до финала открытого чемпионата Австралии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 1/8 финала турнира в Ухане Ястремская разгромила вторую ракетку мира.