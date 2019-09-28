Карпаты - Колос: онлайн видео трансляция

В субботу, 28 сентября, во Львове на стадионе "Украина" состоится матч 9-го тура чемпионата Украины между "Карпатами" и "Колосом" из Ковалевки.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча "Карпаты" - "Колос".

Начало матча - в 17:00.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала матча.

"Карпаты" занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, "Колос" - 7-е. В активе львовской команды 8 очков. Коллектив из Ковалевки набрал 11 очков.

По мнению букмекеров, фаворитом матча являются "Карпаты". На победу львовской команды можно поставить с коэффициентом 2,40, в то время как на триумф "Колоса" предлагается котировка 3,05. На ничью можно поставить за 3,30.

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